اندلاع حريقين بمصنعين في العاشر من رمضان.. والدفع بـ20 سيارة إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية في الشرقية، على حريقين نشب أحدهما في مصنع للزجاج، والآخر بمصنع مخلفات صلبة، بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق في مصنع للزجاج ومصنع مخلفات صلبة بمدينة العاشر من رمضان.

الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء، للسيطرة على النيران، وإخمادها، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

محافظ الشرقية يتابع تداعيات الحريق

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع للزجاج وآخر بمخلفات صلبة بالمنطقة الصناعيه الثالثة بمدينه العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بعدد 17 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع الزجاج، فضلا عن سيارات أخرى تم الدفع بها للمنطقة الكائن بها المخلفات الصلبة.

هذا ولم يسفر الحريقان حتى الآن عن وقوع أية إصابات أو وفيات.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا، منذ قليل، يفيد بوقوع حريقين بالمنطقة الصناعيه الثالثة بمصنع للزجاج والآخر في مصنع تجميع للمخلفات الصلبة، المنطقة نفسها، وجارِ المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.