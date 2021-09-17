كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الدراسة 2021 في مصر، مؤكدة أن الحضور سيكون نظامياً وسيجري تفعيل الحضور والغياب، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تتمثل في إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

تعرف على موعد بدء الدراسة 2021 في مصر

وأضافت الوزارة، أنها أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة 2021 في مصر، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، للوقوف على مدى جاهزية المدارس للدراسة، مشددة على ضرورة تسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية من أول أيام الدراسة.

الدراسة 2021 في مصر.. العام الجديد يمتد لـ34 أسبوعا

وأكدت الوزارة بدء الدراسة 2021 في مصر لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، موضحة أن العام الدراسي الجديد يستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً، منها 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أنه سينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.

خطة بدء الدراسة 2021 في مصر تشمل فترة الامتحانات

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن خطة بدء الدراسة 2021 في مصر، تشمل فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتحتسب ضمن نسبة الحضور، مؤكدة أن إجازة نصف العام، تبدأ السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً نظامياً لجميع المراحل التعليمية، موضحاً أنه جرى تعميم مجموعة من التعليمات على جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن الاستعداد للدراسة، التي تتمثل في ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع المعليمن بلقاح كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حرصت على إعداد مقررات دراسية تهتم بمواهب الطلاب ومطورة تختلف عن المناهج القديمة التي تعتمد على الحفظ والتلقين.