محافظ مطروح يمد فترة تنقلات الطلاب بين المدارس حتى 15 أكتوبر

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على مد فترة تحويلات الطلاب بين المدارس حتى يوم الخميس 15 أكتوبر المقبل، وذلك تيسيرا على الطلاب بمطروح وأولياء أمورهم، خاصة مع وجود طلبات لعدد من أولياء أمور الطلاب لإجراء عمليات التحويل، سواء الداخلية على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية، أو الخارجية من وإلى خارج مطروح، مع وجود ظروف خاصة، حالت دون تقدم أولياء الأمور في الفترة المحددة مسبقا حتى 9 سبتمبر.

وكيل تعليم مطروح.. مد التحويلات استجابة لأولياء الأمور

وقال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مد التحويلات للطلاب بين المدارس في جميع المراحل التعليمية تأتي استجابة لأولياء الأمور، وزيادة الطلبات واستمرارها بعد انتهاء الموعد المقرر لها في 9 سبتمبر الجاري، وذلك لاستقرار الأسر وأبنائهم في المدارس ومراعاة ظروف كل أسرة ممن ينتقلون للعمل داخل أو خارج المحافظة، مما ينعكس على صالح العملية التعليمية ونتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.

استعدادات تعليم مطروح للعام الدراسي الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات صحفية، أننا نتابع جميع الاستعدادات في المدارس بمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني من زراعي وصناعي وزخرفي وتجاري وفندقي على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية في بنجر السكر والحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية.

وأشار إلى أنه توجد العديد من المدارس الجديدة، جرى إنشاؤها هذا العام في بعض الإدارات ومدارس أخرى إحلال وتجديد، وأخرى صيانة شاملة وصيانة بسيطة، وجارِ استكمال جميع الإستعدادات لتكون المدارس جاهزة أول أكتوبر المقبل، مع وجود لجنة من المتابعة بالمديرية تقوم بالمرور على المدارس للتعرف على مدى جاهزيتها وما تحتاجه من عدمه.