المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021.. بدء تسجيل القدرات

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لتسجيل اختبارات القدرات 2021، وذلك للمعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021، عير رابط موقع التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، على أن يبدأ الطالب في التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى الالتحاق بالكلية، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021: فتح تسجيل اختبارات القدرات لها

وعن المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021 ويشترط لها اختبارات القدرات، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتمثل في الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية، مثل الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة بني سويف التكنولوجية.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021، تتمثل أيضا في كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة «عمارة – فنون» والتمريض والسياحة والفنادق، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من الأعلى للجامعات بشأن القبول والتي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021 كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021: 10% مقاعد مخصصة بالجامعات

وبشأن المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2021، ويشترط الالتحاق بها اجتياز الاختبار الإلكتروني المركزي الموحد لهم «طلاب الدبلومات التجارية»، أوضحت وزارة التعليم العالي أن الكليات التي يتم إتاحتها لهن ككليات التجارة والزراعة، بجانب المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة التي سواء معاهد الحساب العالي والفني التجاري، ومعاهد الحاسبات والإدارة وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى تخصيص نسبة 10% من مقاعد كليات الجامعات الحكومية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.