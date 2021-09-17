حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميزمولود برج الحوت بأن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، طموحين، فهو يبحث شغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.