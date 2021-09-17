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حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:19 ص | الجمعة 17 سبتمبر 2021
برج القوس

برج القوس

تكره امرأة برج القوس الضغوط والقيود ولا تتردد في مواجهتها بلسان حاد سليط لا يُميّـز شخصاً من آخر، كما أنها امرأة تعشق ممارسة الرياضة والسفر ولقاء الأصدقاء، كما أنها تؤدي الخدمات شرط أن لا يُفرض عليها شيء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا 

تعيش اليوم حياة مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلتك بمن حولك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية وعائلية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

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