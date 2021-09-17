حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الدلو بحب السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الوضع الفلكي يحمل لك اليوم تحسنا وتستطيع أن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.