«بتحبيه».. حكاية أغنية قدمها عمرو دياب في حفلة قبل أن يسجلها هاني شاكر

كشف المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن أغنيته «بتحبيه»، سبق أن عرضها مؤلفها وكاتب كلماتها بهاء الدين محمد، على المطرب عمرو دياب، قبل أن يسجلها داخل الاستديو، موضحا أن عمرو دياب بالفعل قام بغنائها بإحدى حفلاته، وحين علم أنه سجلها اتصل به وهنأه عليها.

هاني شاكر: من الوارد أن يعرض الشاعر أغنية كتبها على أكثر من مطرب

وأوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن مثل هذه الأمور من الوارد حدوثها كثير، مشيرا إلى أن الكثير من الأغاني يعرضها صانعوها على أكثر من مطرب، ومن يتحمس لها يقدم على تسجيلها وطرحها.

هاني شاكر: لما عمرو دياب عرف إني سجلت «بتحبيه» كلمني وباركنا لبعض

وقال نقيب المهن الموسيقية: «لما سجلت الأغنية، وعمرو دياب كلمني، باركنا لبعض وقوللته أنا فرحان أنك غنيتها بطريقتك».

هاني شاكر: «اللي بياخد قرار أنه يسجل أغنية بتبقى من نصيبه»

وأضاف: «أنا بشوف الموضوع زي نصيب، جالك الأغنية وجت لغيرك، واللي من نصيبه هو اللي بياخد القرار ويسجلها ويغنيها».

وأشار إلى أن صناع الأغاني سواء المؤلفين أو الملحنين، يعرضون أعمالهم على المطربين بشكل دائم ومتواصل، وأحيانا تصل أغنية ما إلى مطرب، ولا يقرر أن يغنيها في هذا التوقيت، في حين يتشجع لها مطرب أخر ويقرر أن يقدمها، كاشفا أن الأمر من وارد حدوثه، تكرر أكثر من مرة معه كان من بينها الأغنية التي تحدث عنها في البداية «بتحبيه».

أغنية «بتحبيه»، إحدى أغنيات المطرب هاني شاكر، التي قدمها قبل سنوات ومن تأليف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.