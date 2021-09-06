عمرو دياب يستعد لطرح خط أزياء يحمل اسم «34»

كشف الفنان عمرو دياب عن اقتحامه لعالم الموضة والأزياء بإطلاق خط أزياء يحمل اسم «34»، منذ فترة، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأسواق قريبا.

ونشر الفنان عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «انتظرو خط أزياء 34 قريبا».

ومن المقرر أن يطرح خط الأزياء في جميع أنحاء العالم، وتتضمن مجموعة أزياء عمرو دياب أكثر من 100 منتج تحت علامته التجارية «34»، ويتعاون فيها مع شركتان تم الاتفاق بينهما وبين الفنان الكبير لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل علامته التجارية «34».

وتشتمل الخطة على إنتاج أكثر من 100 منتج بما في ذلك الملابس والنظارات الشمسية والطبية، بالإضافة إلى خط إنتاج كبير للإكسسوارات والمنتجات الجلدية.

عمرو دياب في الساحل

وقدم الفنان عمرو دياب مؤخرا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي وقدم ما يقرب من 30 أغنية من بينها «يا أنا يا لا، وبتهزر، ويا أجمل عيون، وده لو اتساب وبحبه، وقدام مرايتها، ويوم تلات، وراجعين، ومتخافيش، ويدق الباب».

نشاط فني للفنان عمرو دياب

ويعمل الفنان عمرو دياب على مسلسله الجديد، المقرر عرضه على شبكة نتفليكس والذي كان مقرر له أن يعرض في عام 2021، ولكن حتى الآن لم يتم نهائيا الاستقرار على شكله الأخير.

مسلسل عمرو دياب مع نتفليكس يفترض عرضه نهاية 2021، ومن جانبه كشف السيناريست تامر حبيب لـ«الوطن»، أن آخر مقابلة بينه وبين عمرو دياب كانت منذ عدة أسابيع، وفيها استقروا بشكل كبير على شكله قائلا «اتفقنا على عودة العمل من جديد على قصة المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سنعقد أكثر من جلسة لإنهاء القصة».

كما كشف الشاعر الغنائي تامر حسين أنه لديه أكثر من أغنية خلال مسلسل عمرو دياب الجديد من بينها تتر العمل.