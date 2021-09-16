وزيرة الثقافة تفتتح معرض مشروعات تخرج شباب «صنايعية مصر» الأحد المقبل

تشهد الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الأحد المقبل، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة «صنايعية مصر»، والتي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة وأشرفت عليها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية.

شهادات تخرج لـ33 فنانًا وحرفيًا

صرح بذلك الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، مضيفاً أنَّه من المقرر أنَّ تفتتح وزيرة الثقافة معرض مشروعات تخرج الشباب في مجالات «الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلي»، الذين تمّ تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية وأشرف عليه نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، إضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، ثم تمنح شهادات التخرج لـ33 فنانًا وحرفيًا بين سن 18 و40 سنة هم نواة الدفعة الأولى، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاز المشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية للدارسين في مجال ريادة الأعمال.

رفع كفاءة العاملين في مجالات الحرف التراثية

انقسم التدريب إلى مرحلتين، بدأت الأولى خلال شهر أكتوبر 2019 لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، واعتمدت المرحلة الثانية على رفع كفاءة العاملين في مجالات الحرف التراثية من المتدربين، كما اشتمل التدريب على جانبين نظري وعملي، اشتملا على مجالات الدراسات المتحفية بهدف دمج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف «الإسلامي والقبطي والمصري» وفنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة للوصول بها للشكل الفني النهائي.

تعد مبادرة «صنايعية مصر» إحياءاً لثروة تذخر بها البلاد من التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

جدير بالذكر، أنَّه يجرى الآن استقبال دارسين جدد للانضمام للدفعة الثالثة من المبادرة، تمهيداً لبدء أعمال الدورات الجديدة في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما يستمر في الوقت نفسه تدريب دارسي المرحلة الثانية من الدفعة الثانية، والمنتظر إقامة حفل تخرجهم أوائل العام المقبل.