تشييع جنازة أب وأبنائه الثلاثة ضحايا مصنع المخلل ببني سويف (فيديو)

شيع أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثامين أب و3 من أبنائه، الذين لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء، داخل مصنع مخللات خاص بهم، أثناء إجراء أعمال تنظيف وتطهير احد أحواض تخزين المخللات.

جنازة جماعية لأب وأبنائه الثلاثة.. 4 نعوش حملتهم لمثواهم الأخير

وخرجت الجنازة الجماعية للأب وأبنائه الثلاثة، من مسقط رأسهم في حي الأباصيري، عقب تأدية الصلاة عليهم أمام مسجد بني سويف الجديدة، وسط مشاركة المئات، وحالة من الحزن انتابت الجميع.

بداية الواقعة

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه، داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، حيث جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، يرافقه المحاسب هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إلى محل الواقعة.

التحريات الأولية للحادث: ماس كهربائي بأحد أحواض مياه تخزين المخلل وراء الحادث

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل، و3 من أبنائه، اليوم الجمعة، عن أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور «طرمبة»، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل، الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفين هم أحمد سيد طايع، 50 سنة، مقيم ببني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه: بلال، 19 عاما، وعبد الله 18 عاما، وأدهم 14 عاما، وجرى تحرير محضر بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثامين.