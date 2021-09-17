التفاصيل الكاملة لانتحار ميار داخل سيتي ستارز: «عايزة انتحر عشان تعبت»

هوى جثمانها من الطابق السادس على الأرض فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق، فيديو مدته 37 ثانية وثق لحظة انتحار ميار محمد البالغة من العمر 23 سنة، من الطابق السادس في مول سيتي ستارز في مدينة نصر، وتبعها عشرات المقاطع التي نشرها رواد المول على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت كالنار في الهشيم وتم تداولها على نطاق واسع بين نشطاء تلك المنصات الذين تعاطفوا مع الفتاة وطلبوا لها الدعاء بالرحمة والمغفرة.

البداية: خلافات أسرية

تساؤلات كثيرة كانت محل بحث عدد كبير من المتابعين على محرك البحث «جوجل» عن فتاة المول بحسب شهرتها إعلاميًا بهذا الاسم، ساعات من البحث من قبل فرق البحث الجنائي والنيابة العامة، وتبين معها أن ميار محمد، 23 سنة، طالبة في كلية طب الأسنان، وأنها انتحرت بسبب معاناتها من مشاكل وخلافات أسرية، وأنها رتبت للانتحار قبل ساعات من تنفيذ الواقعة بتلك الطريقة التي أحدثت حالة من الرعب والهلع الشديد بين رواد مول سيتي ستارز.

مقابلة فتاة المول وصديقتها داخل كافيه

تحقيقات النيابة أفادت أن فتاة المول ميار محمد كانت بصحبة صديقتها وتدعى «نيرة» وهي زميلة لها في كلية طب الأسنان، وأنها قابلتها في كافيه داخل المول عند الساعة الثالثة عصرًا وجلست معها قرابة ساعتين وفي الساعة الخامسة انصرفت «نيرة» بسبب وجود ارتباط أسري خاص بها، وبقيت «ميار» داخل المول بمفردها لمدة 4 ساعات حتى انتحرت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

رواية نيرة صديقة فتاة المول

وبحسب أقوال «نيرة» في تحقيقات النيابة، فإنها كانت بصحبة فتاة المول، وعرفت منها معاناتها النفسية بسبب خلافات ومشاكل مع أسرتها حيث قالت لها: «أنا عايزة انتحر عشان خلاص تعبت»، وحاولت «نيرة» إخراجها من تلك الحالة النفسية السيئة قبل أن تتركها في الساعة الخامسة مساءً عندما طلبت منها «ميار» أن تبقى بمفردها.

وقال والد فتاة المول أمام جهات التحقيق، إنها انتحرت بسبب منعه لها من الخروج المتكرر من المنزل لمقابلة صديقاتها وزملائها، وأنه لم يكن يعرف بموعد أو مكان الانتحار وأنه عرف بالخبر من المباحث.

كانت النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة المول ميار محمد، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بموافاتها بالتحريات.