«والدتها حاضنة النعش».. تشييع جثمان فتاة سيتي ستارز (فيديو)

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لتشييع جثمان فتاة مول سيتي ستارز بمدينة نصر، من السيدة نفيسة، وسط انهيار أقاربها وأصدقائها.

وظهرت والدة الفتاة التي تدعى ميار محمد، في حالة يرثى لها، إذ كانت منهارة وتمسك بالنعش «الخشبة» الذي يحمل جثمان ابنتها.

تشريح جثمان فتاة المول

وقبل قليل انتهت مشرحة زينهم من أعمال تشريح جثمان ميار محمد، 23 سنة، الطالبة في كلية طب الأسنان، والتي انتحرت في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وبينت التحقيقات أن الفتاة رتبت للانتحار داخل المول قبل 24 ساعة من التخلص من حياتها، وأنها اختارت مكان الانتحار وهو المكان الذي قفزت منه في الطابق السادس من أمام صالة المطاعم، وأنها استخدمت المقعد و«الترابيزة» لسرعة القفز من على الحاجز الزجاجي.

وفي وقت سابق، ذكرت نيرة بهاء، صديقة فتاة مول سيتي ستارز، أن صديقتها لم تظهر أي علامات تشير للانتحار، كما أنها كانت عادية، موضحة: «الجلسة عبارة عن شوية حكاوي وعياط وضحك، زي أي قعدة صحاب عادي».

وأضافت «نيرة»، عبر منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن صديقتها طلبت منها تركها بمفردها، وتخصيص وقتًا لتجلس مع نفسها، كما أنها كانت طبيعية، دون وجود أي علامات ضجر أو ضيق، مشددة على أنها لو كانت تعلم بنيتها لما تركتها تؤذي نفسها وتنتحر.