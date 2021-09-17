في استجابة لـ«الوطن».. رجل أعمال يوفر احتياجات أسرة الفنان أحمد هيبة

في لفتة جميلة تعبر عن المعدن الطيب والأصيل للمصريين، استجاب أحد رجال الأعمال، لما نشرته «الوطن»، على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء 14 من سبتمبر الحالي، بعنوان: «عنده 3 أبناء والرابع في السكة.. مناشدات للجمهور بمساعدة زوجة الفنان أحمد هيبة»، ضاربًا أروع الأمثلة في الترابط وعمل الخير.

وزار رجل الأعمال أسرة الفنان الراحل أحمد هيبة التي استغاثت عقب وفاته في حادث مروري قبل أيام، وأكدت أرملته أنها حامل وعلى وشك ولادة ابنها الرابع بعد أيام ولديها من زوجها الراحل 3 أطفال ولا تملك قوت يومها.

رجل أعمال يستجيب لـ«الوطن» ويوفر حاجة أسرة الفنان الراحل أحمد هيبة

ووفر رجل الأعمال ابن محافظة مطروح، متطلبات منزل الراحل أحمد هيبة من مأكل ومشرب وملبس، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن أسرة الفنان الراحل أحمد هيبة وأنه سيفعل كل ما بوسعه لدعمهم، مضيفا أنه أحد أبناء مطروح وضمن مجموعة من أبناء القبائل تعمل على مساعدة المواطنين.

كما أشار رجل الأعمال إلى أن المسؤولية المجتمعية حيوية وأساسية في مثل هذه المواقف، مشيدا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائم على الاستجابة لمطالب المصريين من غير القادرين، وأصحاب النماذج المكافحة والأيدي العاملة في المهن الشاقة المختلفة، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، مضيفا أن هناك مواقف إنسانية كثيرة للرئيس السيسي جعلت المصريين يلقبونه بداعم الغلابة.

أرملة أحمد هيبة توجه الشكر لجريدة «الوطن»

ومن جانبها، وجهت صباح، أرملة الفنان الراحل أحمد هيبة، الشكر لجريدة «الوطن» على تواصلها الدائم مع الأسرة ونقل صوتها، وكذلك الشكر لأحد فاعلي الخير على الاستجابة، مضيفة: «ربنا يجازي كل من يسعى لمساعدة الآخرين خيرا».

ووجَّه الشكر للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لزوجته لرعاية أسرتها.