استئصال الجيوب الأنفية لأول مصاب بالفطر الأسود في كفر الشيخ

أجرى فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ، جراحة استئصال جزء من الجيوب الأنفية لمريض يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من مرض الفطر الأسود، ومصاب بفيروس كورونا بكفر الشيخ، قبل انتشاره وإصابة المخ.

المريض يعاني من كورونا والسكر

وقال الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بالمحافظة في بيان له، إن المريض وصل المستشفى منذ 3 أيام وجرى حجزه بقسم العزل بالمستشفى وبدأ الفطر الأسود بالانتشار.

وأضاف أن المريض حضر للمستشفى في حالة غيبوبة سكر، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا منذ نحو 20 يوما، وتدهورت حالته بسبب الكورتيزون، وعلى أثره أصيب بالفطر الأسود.

الفطر الأسود.. استئصال وتدخل جراحي

وأشار مدير المستشفى إلى أنه عقب توقيع الكشف الطبي عليه أجمع الفريق المعالج لحالة المريض أنه لا بد من استئصال الفطر الأسود من الجيوب الأنفية قبل انتشاره بالجسد وتمكنه من المخ، وجرى تحضيره للعمليات اليوم.

وأوضح أنه تم إجراء العملية الجراحية بواسطة الدكتور أحمد عفيفي، استشاري أنف وأذن، والدكتور أسعد خليل، استشاري الأسنان، والدكتور وائل طولان استشاري الأسنان، وفريق معاون لهم من عدد من أقسام المستشفى.

متابعة المريض

وأكد «أبو سمرة» أنه ستجري متابعة حالة المريض خلال الأيام القادمة، والتأكد من عدم انتشار الفطر الأسود مرة أخرى، مؤكدًا أن حالته مستقرة الآن، وتعد هذه الحالة الأولى التي تصاب بالفطر الاسود في مستشفيات كفر الشيخ.