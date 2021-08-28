ضحايا الفطر الأسود.. تأخر التشخيص تسبب في فقدان بصر بعضهم

رحلة طويلة قضاها «مصطفى»، بين المستشفيات والأطباء ما بين كورونا والفطر الأسود، حيث تم استئصال جزء من الأنف بعد وصول الفطر لها، بحسب ما يروي مصطفى محمد 48 عاما، مقيم بمحافظة الجيزة قصته لـ«الوطن»، قائلا «بدأت إصابتي بفيروس كورونا ثم بدأت أعراض الفطر الأسود وذهبت لعدد من الأطباء في عياداتهم الخاصة، ولكنهم شخصوا الحالة خطأ، وبعد تعاطى كميات كبيرة من المضاد الحيوي بدأت أعراض الفطر كـ التهابات في الأنف - تورم شديد في العين ثم جلطة بـ العين وفقدان البصر في أحدهم كما تسبب في تورم شديد بالأنف وعليه أجريت عملية جراحية بأحد المستشفيات وقام الأطباء بإنقاذي قبل أن تصل الإصابة للمخ».

الفطر الأسود قضى على الحاج علاء بعد سنوات العمر في الزراعة

قضى سنوات عمره بين المحاصيل الزراعية يزرع ويحصد، ربى أبناءه وعلمهم أفضل تعليم، عانى لسنوات من أمراض القلب والسكر والضغط، لم يكن يعلم الرجل السبعيني أنه على موعد مع فيروس كورونا الذي هاجم جسده النحيل ليصاب عقب ذلك بالفطر الأسود الذي قضى عليه في 5 أيام فحسب، حتى لقى ربا كريما هو «علاء محمود»، اسم مستعار 67 عاما، لمزارع من أبناء محافظة الفيوم.

تروى «مروة» ابنة المزارع تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها، قائلة لـ «الوطن»، «سبق وأجرى والدي قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح ودائما ما كان يعانى من آلام كلما بذل مجهودا ولكنه كان يرفض المكوث في المنزل قائلاً لنا أنا مش واخد على الراحة».

تردف «مروة»، قائلة «حينما بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا اصطحبناه للطبيب وكشفت الفحوصات إصابته بالفيروس وعليه دخل في عزل منزلي ثم بدأ يعانى من صداع مستمر دون استجابة للمسكنات ثم تورم في الوجه كما أغلقت عيناه تماما، وظهر لون أسود بجانب عينه، فيما بدأ يزداد تورم وجهه ومنع الأكل عاني من نزيف في الأنف وتغير لون أنفه للأسود تقريبا».

وتستطرد «مروة» قائلة، «خلال تلك الرحلة ذهبنا به لطبيب مخ وأعصاب أخبرنا بإصابته بالفطر الأسود»، مضيفة «بات يعاني من كتل سوداء في الأنف ولم يعد قادرا على سماعنا، وأكد الأطباء صعوبة استئصال الفطر وتدهور حالته»، متابعة «لفينا به على المستشفيات الخاصة لم تقبله أي منها بحجة عدم توفر عزل كورونا وبعد الحصول على واسطة دخل مستشفى خاص ليدخل في غيبوبة وقضى عليه الفطر خلال 5 أيام فقط ليتوفي في 27 مارس الماضي بعد توقف عضلة القلب».

استشاري باطنة يقدم روشتة الوقاية من الفطر الأسود

قال الدكتور أحمد جبر، استشاري الباطنة وطبيب عناية مركزة بأحد مستشفيات العزل لـ «الوطن»، «الفطر الأسود موجود منذ زمن بعيد وتحدث الإصابة به حال كانت البيئة ليست نظيفة، وينتقل عن طريق الفم والاستنشاق، وغالباً لو تعرض له شخص مناعته جيدة لن يحدث شئ».

وأردف «جبر»، قائلا «البعض يختلط عليه الأمر ما بين كورونا والإصابة بالفطر الأسود في حال وصول الفطر للرئة، مما يسبب أعراضا تنفسية مشابهة لـ كورونا إلى حد كبير، حيث يعاني المريض من أعراض تنفسية وآلام بالصدر ونهجان وصعوبة في التنفس والكحة والالتهاب».

أما مريض الكورونا فلديه مشكلتان حال أصيب بالفطر الأسود، بحسب الاستشاري، الأولى تتمثل في أن مريض كورونا مناعته ضعيفة نتيجة تعاطيه أدوية كورتيزون، كما أن كورونا تحدث ما يسمى بـ «العاصفة المناعية»، مما تكون مدخل لنشاط الفطر الضعيف بجسد المريض، والحالة الثانية لو مريض كورونا وسكر في آن واحد، هذا إلى جانب استخدام الكورتيزون مع كورونا يؤدي إلى نشاط الفطريات بيضاء اللون على لسان المريض، حيث يقلل الكورتيزون المناعة في جسم الشخص.

وأكد «جبر»، أن نسب الإصابة بالفطر الأسود قليلة ونادرة جدا قد لا تتخطى الـ1%، ويمكن تجنب الإصابة بالفطر عن طريق الالتزام بـ «الإجراءات الاحترازية»، النظافة الشخصية، نظافة البيئة المحيطة، ضبط السكر والالتزام بتناول طعام صحي وممارسة الرياضة، مناشدا المصريين بالبعد عن تناول السكريات والأغذية غير الصحية وتناول الخضروات والفاكهة وشرب مياه كثيرة وممارسة الرياضة والاهتمام بنظافة المأكل والتهوية الجيدة.

استشاري أنف وأذن حنجرة: البيئة في محافظتي دمياط والمحلة تساعد على ظهور الفطر

الفطر الأسود موجود منذ زمن في محافظات مصر وليس بأمر جديد خاصة المحافظات التي تتمتع بجو رطب ووجود عوالق في الهواء كـ «النشارة في محافظة دمياط»، و«الغزل والنسيج بمدينة المحلة»، لذا من يعيشون في تلك الأجواء من رطوبة وعوالق في الهواء هم أكثر الأشخاص الذين لديهم فرص الإصابة بالفطر الأسود، هكذا بدأ الدكتور محمد حجازي استشاري أنف وأذن حنجرة، حديثه لـ«الوطن».

وأردف «حجازي» قائلاً «قد يكون الفطر الأسود كامن وهنا لا توجد مشكلة، أما لو أصاب من يعانون من ضعف المناعة، تحدث مشكلة حيث قد يتسبب في تآكل العظام بالجيوب الأنفية وقد يصل لجدار عصب العين ويسبب تأكلا فيه وقد يصل لقاع الجمجمة والغدة النخامية».

حجازي: أعالج حالات الفطر منذ 12 عاما

وأضاف «حجازي»، أنه «على مدار 12 عاما قمت بإجراء عمليات جراحية لحالات مصابة بالفطر الأسود بمعدل حالة أو اثنين شهرياً، وتكمن الأزمة الحقيقية في اختراق الفطر لعظام الأنف والجيوب الأنفية، ويحدث ذلك فحسب للمرضى الذين يعانون من حالات ضعف مناعة».

وأشار لقيامه بإجراء عملية مؤخرا لفتاة شابة تبلغ من العمر 28 عاما، وهو ليس بالأمر المنطقي لكونها مازالت صغيرة في السن، فعادة أغلب المصابين بالفطر كبار سن، وكان قد أدى الفطر لتأكل العظام وبدأت عينها تتضرر حيث تراجع مستوى الرؤية لديها وقمنا بمعالجتها دوائيا قبل الجراحة لتنظيف الأنف نتيجة ما أصابه من أضرار، مشيراً إلى أن الفطر جاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا عدة مرات، كما أنها مريضة سكر وتسبب الفطر في ضعف نظرها خلال 3 أيام فقط، وتورم وجهها وكشفت الأشعة تأكل العظام والفاصل بين المخ والجيوب الأنفية كان قد تآكل، ولم يتبقى سوى سحايا المخ وحالتها كانت متأخرة ولكن شاء القدر أن تتعافى.

وعن الأعراض يقول حجازي تتمثل في وجود رائحة كريهة في الأنف مصحوب بألم شديد في عظام الوجه و تأثر الرؤية و قد تصل إلى حد العمى علاوة على تورم في العين وعظام الأنف مصحوبة بافرازات .

وأردف حجازي معدل الوفيات في حالات الإصابة بالفطر الأسود مرتفع لأن الحالات لا تكون مدركة أنها مصابة به وأن الأمر يتطور سريعاً وتحتاج الحالة الفورية.

طبيب مناظير أنف: التنميل في جانب واحد من الوجه أحد أعراض الفطر

أكد الدكتور أحمد السعيد الشرقاوي، طبيب مناظير أنف وأذن بمستشفى شبين الكوم التعليمي في تصريح لـ «الوطن " أن الآلام والتنميل في جهة واحدة من الوجه من أعراض الإصابة بالفطر و للجزم نقوم بإجراء كشف بالمنظار أو أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية للتأكد من إصابته بالفطر الأسود.

وعن الأعراض يقول إنها تتمثل في «رشح وإفرازات في الأنف وصداع وتنميل في ناحية واحدة من الوجه، وألم في العين أوخلفها مصحوب بصداع غير مفسر يمتد لفترة طويلة» مشيرا لأهمية تنظيف فلتر المكيف وريش المراوح باستمرار والمواظبة على علاج السكر.

وعن الحالة الأخيرة التي عالجها من الفطر يقول «كانت لشاب يبلغ من العمر 36 عاما ظل يعانى من فيروس كورونا نحو 25 يوما ثم ظهرت أعراض الفطر عليه قمنا باستئصال الأجزاء التي وصل إليها الفطر في الأنف وما خلف العين بمعرفة طبيب عيون وفقد المصاب للأسف بصره بأحد عينيه».

وأردف الشرقاوي قائلا «تبلغ نسبة الوفيات في حالات الفطر التي تم علاجها مبكرا نحو 5% و لكن حال تأخر التشخيص نسبة الوفاة قد تتجاوز الـ 50% يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إنّ عدد مصابي الفطر الأسود الذين رصدتهم الوزارة كتابع للإصابة بكورونا، يتراوح بين 25 إلى 30 حالة».