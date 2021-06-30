حميات دمياط تنظم دورة تدريبية عن الفطر الأسود

نظمت إدارة التدريب والمدارس بصحة دمياط بالتعاون مع مستشفى الحميات دورة تدريبية حول مرض الفطر الأسود حاضر فيها الدكتور عماد بلح مدرب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الحميات .

مستشفى حميات دمياط يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا والطقس

وناقش التدريب الفطر الأسود وعلاجه والتدخلات الجراحية العاجلة واستهدف التدريب أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط .

الفرق الطبية تواصل تطعيم العاملين بالتربية و التعليم بالجرعة الثانية من لقاح سينوفارم

وقامت الفرق الطبية بتطعيم العاملين بالإدارة التعليمية بكفر سعد وميت أبو غالب بالجرعه الثانيه من لقاح سينوفارم اليوم وذلك تيسيراً علي المواطنين لسهولة الحصول على اللقاح وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم .

موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقلة لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح وكذلك أهميه التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بالتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد .