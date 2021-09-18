حريق ومرض ووفاة.. أحوال أهل الفن في 72 ساعة «ماتسرش عدو ولا حبيب»

72 ساعة مضت شهدت العديد من الأحداث الحزينة داخل الوسط الفني، مرت تلك الساعات عصيبة على نجوم الفن، البعض عانى من أزمات صحية، والبعض الآخر كاد أن يفقد حياته هو وأسرته، وآخرون فقدوا حياتهم بالفعل، ومن بينهم من فقد عزيز عليه، لتصبح الأيام الماضية حالها «مايسرش عدو ولا حبيب» على أهل الفن.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

ولعل آخر تلك الأزمات كان مرض الفنان كريم فهمي الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وحاليا يعالج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر الجلطة التي تعرض لها في الرئة، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأول.

وعلمت «الوطن»، أن حالة كريم فهمي في تحسن مستمر، عما كان فيه قبل نقله للمستشفى، وأنه سيغادر العناية المركزة اليوم السبت، مثلما أشاع البعض أنه غادر العناية، كما أشارت مصادر مقربة من الفنان، إلى أن الفريق الطبي، يواصل تقديم العلاج، وبعض الأدوية التي تساعد على إذابة الجلطة التى تعرض لها.

وفاة المخرج طارق الميرغني

كما خيم الحزن على الوسط الفني، بسبب رحل المخرج السينمائي طارق الميرغني، نجل شقيق الفنان ضياء الميرغني، عن عالمنا، أمس الأول الخميس، عن عمر ناهز 66 عامًا.

وكتبت الكاتبة خيرية شعلانة، زوجة شقيق الفنان ضياء الميرغني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائي طارق الميرغني، زوج الدكتورة سامية الميرغني، وابن شقيق الكاتب الصحفي رجائي الميرغني».

حريق في شقة شريق منير.. وأسرته تنجو من الموت

ويوم الخميس أيضًا، نشر شريف منير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورًا لآثار حريق التهم شقته.

وكتب: «الحمد لله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

إصابة الفنان محمد عز بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد عز، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال محمد عز لجمهوره عبر منشور على الصفحة قال فيه «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

وفاة والد سلاف فواخرجي

كما توفي والد سلاف فواخرجي، فيما حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على تقديم التعازي للفنانة بعد إعلان وفاة والدها صباح الخميس.