ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 228.3 مليون حالة

سجلت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، 228362813 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4692205 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 204928356 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 41754903 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 147581 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة بـ الفيروس، ‏‏‏‏و1823‏ حالة وفاة، ليرتفع إجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41754903‎‏ حالة،، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية إلى ‏‎668442‎‏ حالة.‏

بدورها، رفضت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في قرار غير ملزم، أمس الجمعة، خطة لإعطاء جرعات معززة من لقاح «فايزر» للجميع، وقالت إنها بحاجة إلى مزيد من البيانات، فيما لا يزال بإمكان اللجنة السماح بجرعات للسكان الأكبر سنًا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

عربيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 109 إصابات بـ «كورونا» وحالتي وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 35321 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 763 حالة.

من جانبها، احتلت السعودية المركز الثاني عالميا، للتعافي من «كورونا»، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة، وفقا لمؤشر «نيكاي» الياباني

وشملت مقارنات «مؤشر نيكاي» أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

وجاء التصنيف العالمي لـ السعودية، بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد، التي بلغت نحو 40 مليون جرعة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546411 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8651 حالة وفاة

مجموع حالات الشفاء من كورونا في السعودية: 535373 حالة

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء من كورونا في السعودية إلى 535373 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وحققت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، هدفها المتمثل في تحصين أكثر من 70% من السكان في البلاد، وسط تسارع حملة التطعيم، وتلقى 36 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وهو ما يمثل 70.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وكانت كوريا الجنوبية، بدأت حملة التطعيم في أواخر فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، إلى أن بلغ عدد الذين تلقوا التطعيم بالكامل 21.89 مليونا.

مفوضية أممية: حالة الطوارئ المرتبطة بالفيروس تصدرت قائمة حالات الطوارئ الـ10

وفي سياق متصل، أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الامم المتحدة، إلى أن نقص التمويل ترك فجوة واسعة في قدرتها على حماية الفئات الأكثر ضعفاً من تداعيات كورونا، مؤكدة في بيان، أن حالة الطوارئ المرتبطة بالفيروس تصدرت قائمة حالات الطوارئ الـ10 لدى المفوضية التي تعاني من نقص في التمويل في عام 2021.

وأضافت المفوضية، أنه لم يتم استلام سوى ثلث الاحتياجات المدرجة في الميزانية، والبالغة قيمتها 924 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».