«التعليم»: لا يمكن استحداث وظيفة موجه تربية دينية أو مشرف عليها 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه رداً على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2021، بشأن تجديد التكليف لوظيفة مشرف عام تربية دينية إسلامية والتي صدرت بالأمر التنفيذي رقم 16 لسنة 2020، لا يوجد في الهيكل التنظيمي للوزارة وظيفة مشرف عام أو موجه تربية دينية ولذلك وفقاً للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، والتي تشترط عدد 40 معلماً لوجود موجه يشرف عليهم.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم لا يتضمن وظيفة معلم تربية دينية فبالتالي لا يمكن استحداث وظيفة موجه تربية دينية أو مشرف عليها، موضحة أنه يمكن لكل من الموجه الأول والموجه العام في مادة اللغة العربية والتربية الدينية أن يفوض أحد فريق عمله في الإشراف على مادة التربية الدينية تحت مسؤوليته ووفقاً لتوجيهاته.

«شوقي»: حضور الطلاب للمدارس سيكون نظامياً وسط إجراءات وقائية مشددة

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة تسليم الطلاب الكتب الدراسية من أول أيام الدراسة، وتسجيل الحضور والغياب وعدم السماح لأي معلم بدخول المدرسة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من إعداد المناهج الجديدة وفق المواصفات العالمية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع المنصات الرقمية التي تم توفيرها، مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم ومحتوى نجوى ليمتد، وقناة مدرستنا التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن حضور الطلاب سيكون نظامياً وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن المنصات التعليمية ستكون مكملة للعملية التعليمية في المدارس، لافتاً إلى أنه سيتم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.