«الصحة» تحدد الفئات المسموح بحصولها على لقاح فايزر في مصر

استقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، الشحنة الأولى من لقاح فايزر في مصر، مشيرة إلى أنه جرى حل أزمة ثلاجات التبريد لحفظ الجرعات عن طريق التعاون مع منظمة «يونيسيف» بحصول مصر على 63 ثلاجة مجانية بقدرة استيعاب تصل إلى 620 ألف جرعة.

الفئات التي يمكن لها الحصول على لقاح فايزر في مصر

وفي منشور توعوي صادر عنها، حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات التي يمكن أن تحصل على لقاح فايزر في مصر، وتشمل المسافرين للخارج بغرض العلم أو العمل أو الزيارة، خاصة إلى الدول التي تشترط على الراغبين في الدخول إليها الحصول على لقاحات معترف بها عالميا، بالإضافة إلى جميع الفئات من المعلمين والأطقم الطبية، كما يمكن تطعيم الأطفال بلقاح فايزر من سن 12 عاما.

وأشارت الوزارة، في منشور توعوي صادر عنها، إلى أن لقاح فايزر، عبارة عن جرعتين بفاصل زمني 21 يوما، وعقب الحصول على الجرعتين يعمل اللقاح على تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن نسبة فاعلية اللقاح وصلت وفقا للشركة المصنعة إلى 95% بعد الحصول على الجرعة الثانية.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح فايرز في مصر، وهذه الأعراض تشبه لدرجة كبيرة الأعراض الجانبية لباقي اللقاحات، وتتمثل في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، احمرار مكان الحقن، وجود ألم في المفاصل والعضلات، شعور بالإرهاق والرغبة في النوم، وتلك الأعراض عادية لا تستدعي الخوف أو القلق وتزول خلال يومين.

وطالبت الوزارة، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن تقلل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة.