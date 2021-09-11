توافد الرحلات.. مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 69 رحلة طيران

استقبل مطار مرسي علم الدولي 69 رحلة طيران تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمة من مطارات ألمانيا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا وبولندا والمجر، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة.

خبير: انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بفنادق مرسي علم، أن الفنادق تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية الوافدة إلى مطار مرسي علم، وبدء توافد رحلات الطيران الألمانية عقب استئناف الرحلات الألمانية إلى مطار مرسى علم منذ أيام قليلة.

69 رحلة طيران سياحية في أسبوع

وأوضح عثمان في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسي علم يشهد استقبال أعلى معدل لرحلات الطيران السياحية الأسبوع الجاري حيث يستقبل 69 رحلة طيران منهم طيران 53 رحلة دولية منهم 6 رحلات من ألمانيا و18 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندي و9 رحلات من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا بالإضافة إلى 16 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

استئناف رحلات ألمانيا بعد 18 شهرا انقطاعا

وأكد عثمان أن استئناف رحلات الطيران السياحية الألمانية جاء بعد توقف دام 18 شهرا بسبب جائحة كورونا، وأعاد الزخم السياحي إلى فنادق مرسى علم، والتي تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة الصيف وارتفاع حركة السياحة الداخلية، بالإضافة إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم.