ما هو عقار مولنيبيرافير الذي وفرته «الصحة» لمصابي كورونا؟

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اتجاه وزارة الصحة والسكان توفير أدوية جديدة ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا في تصريحات له أمس إلى استخدام عقار مولنيبيرافير أو Molnupiravir الذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض. تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط كل ما تريد معرفته عن هذا العقار وفقا لوزارة الصحة والسكان.

ما هو عقار مولنيبيرافير؟

- عقار مولنيبيرافير هو عقار قيد الأبحاث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا.

- العقار في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو علاج تجريبي مضاد للفيروسات.

- العقار فموي من نظير الريبونوكليوزيد القوي الذي يعيق تكرار فيروسات الحمض النووي الريبي «RNA» المختلفة مثل SARS-CoV-2

- يؤخذ عن طريق الفم ومباشر للمفعول وأثبت فعالية عالية للحد من فيروس كورونا، والحمض النووي الريبي الفيروسي وله مظهر ملائم للسلامة والتحمل.

بروتكول مصابي كورونا المحدث

وفي سياق متصل شددت وزارة الصحة والسكان على بروتوكول مصابي كورونا في نسخته الخامسة، وقالت إن البروتوكول به أدوية لن يتم بيعها داخل الصيدليات، ولكن يتم صرفها داخل مستشفيات العزل الصحي بأمر من الطبيب المختص والمشرف على الحالة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن «متحور دلتا بلس»، وقالت إن المتحور أمر طبيعي ويحدث لكل الفيروسات وهو ليس الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء الترحيب بالأيدي، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل يقلل شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.