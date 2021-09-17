«الصحة»: توقعات باستمرار ارتفاع إصابات كورونا منتصف سبتمبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة الشفاء إلى 82% من المحتجزين.

وفى المقابل، أعلنت الوزارة عن ارتفاع إصابات كورونا، كما توقّعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الحالى، ودعت المواطنين مجدداً إلى حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان المصرية. وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل إنه يخفّف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلاً من كونها شديدة الخطورة.

ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل لـ82%

وتابعت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية، قالت إنها تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل أو تكسير فى العضلات، وهى تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وحدّدت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا بـ100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وخصّصت 126 مركزاً لاستخراج شهادات مؤمّنة للحاصلين على لقاح كورونا، وأكدت أنه لا يمكن استخراج هذه الشهادات إلا بعد الحصول على اللقاح.

«عودة»: لا أهمية لمنح جرعة ثالثة للحاصلين على اثنتين

ودعت «الصحة» المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى، والمداومة على غسل اليدين، والبُعد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا. وأكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنه لا أهمية لمنح الحاصلين على اللقاح جرعة ثالثة، حسبما دعت بعض شركات الأدوية، معتبراً أن الأولى هو منح الشعوب فى الدول الفقيرة الجرعة الأولى من اللقاح، مشدّداً على أنه يدعو إلى ذلك منذ شهور.

وأوضح «عودة»، فى تصريحات أمس، أن هناك دولاً أفريقية لم تتعدَّ نسبة التطعيم فيها 2%، لافتاً إلى أن إيطاليا تجاوزت نسبة التطعيم فيها 75%، مؤكداً ضرورة توفير اللقاحات لجميع الدول الموجود فيها الفيروس، حيث توجد 210 دول منها 50 دولة فقيرة، وصل إليها 2% فقط من كمية اللقاحات التى تم إنتاجها.

وأحصى «عودة» 50 سلالة لفيروس كورونا موجودة فى العالم، مشيراً إلى أن الجميع يتحدث بكثرة عن 18 سلالة فقط، مؤكداً أن السلالات نفسها تحتوى على طفرات تجعلها أقوى فى الانتشار أو أشد بالنسبة للأعراض.

وأكد «عودة» أن سلالة «ألفا» كانت أسرع من الأصلية التى بدأت فى الصين، ثم ظهرت سلالة دلتا التى كانت أسرع من سلالة ألفا، محذّراً من وجود سلالات فى المستقبل أسرع بـ50 مرة من سلالة دلتا.

وشدّد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية على أهمية اللقاح، مؤكداً ضرورة منحه للأطفال، خاصة مع اقتراب العودة للمدارس، لافتاً إلى أن هناك أعراضاً جانبية للأطفال ممن تلقوا لقاح فايزر، لكنها غير خطيرة، وتم علاجهم من هذه الأعراض التى أثّرت على عضلة القلب.

واعتبر «عودة» أن أوروبا أثبتت أنانية كبيرة بسبب طريقة توزيع المصل وعدم دعمها برنامج دعم الدول العربية والأفريقية والفقيرة، وتوفير اللقاح لجميع الدول، مشيراً إلى وجود الطفرة الجزائرية واللبنانية الموجودة فى السلالة دلتا.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إن مضاعفات فيروس كورونا متعدّدة، وتختلف حسب المرحلة العمرية، وكذلك الحالة الصحية، مشيراً إلى أن السكتة الدماغية لا تحدث مباشرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات «دلتا بلس»، ولكن البداية تكون من خلال تسبّب بعض الجلطات الدموية وتلف الأوعية الدموية، وفى حالات متأخرة قد تؤدى إلى تلف الأوعية، وتسبّب السكتة الدماغية.

وأضاف «عبدالهادى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تجنّب الإصابة بتلف الأوعية الدموية من خلال أخذ بعض الأدوية لتجنّب الجلطات فى الدم بصورة عامة وأخذ بعض الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، مثل الكورتيزون، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح لتجنّب مضاعفات الفيروس.

«عقبة»: الجرعة الواحدة توفر مناعة 40%.. والثانية منشطة وتحمي بنسبة 80% وتنشط الأجسام المضادة للفيروس

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن عدداً من الدراسات أثبتت أن الأشخاص يستفيدون من الخلط بين اللقاحات، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يصل إلى مرحلة التوصيات، لأنه ما زال فى طور الدراسات، وبالتالى يجب أن يحصل أى شخص على جرعتين من أى لقاح، وهو ما توصى به منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا توفر مناعة تصل إلى ما يتراوح بين 40% و50% ضد العدوى، مشدّداً على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، لأنها منشطة للجرعة الأولى، وتصل نسبة الحماية من العدوى إلى ما يتراوح بين 70% و80%، وتنشط إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.