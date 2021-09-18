سيناريوهان للتعامل مع كورونا.. تعرف على نظام الدراسة للجامعات لعام 2021 – 2022

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية، من حيث التجهيز للتوسع من الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وإجراء الصيانة المختلفة للمدرجات والقاعات، فضلًا عن استمرار العمل بنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه جرى الانتهاء من تعديل لوائح العديد من الكليات؛ تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية بشأن التوسع من الساعات المعتمدة لمواكبة التطورات في نظام التعليم الجامعي.

نظام الدراسة بالساعات المعتمدة

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نظام الدراسة العام المقبل للجامعات 2021 -2022، سيكون بالساعات المعتمدة، بجانب استمرار العمل بنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، فضلًا عن التشديد على حضور الطلاب بالكليات المختلفة خاصة العملية، والاقتصار نوعًا ما وبنسب بسيطة على نظام الدراسة أون لاين، مؤكدًا أن هناك عددًا من الخطط وضعها الأعلى للجامعات الحكومية بشأن نظام الدراسة في الجامعات الحكومية للكليات المختلفة حال زيادة أعداد الإصابات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

سيناريوهان للتعامل مع كورونا

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع نظام الدراسة العام المقبل للجامعات 2021 -2022، بمناسبة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، الأول يتمثل في حال انخفاض نسب إصابات كورونا وزيادة نسب التطعيمات، سيكون الحضور إلزاميًا بمختلف الجامعات، والسيناريو الثاني يتمثل في حال ارتفاع نسب الإصابات، سيتم التوسع والاستمرار من نط التعليم الهجين والدراسة أون لاين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأوضحت المصادر، أن الجامعات تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بشأن تطعيم منتسبي الجامعات الحكومية من طلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بلقاحات كورونا «كوفيد 19»، مؤكدة أنه مع بداية العام الدراسي الجديد ستكون الجامعات انتهت من تطعيم جميع منتسبيها.