اليوم.. بدء اختبارات القدرات 2021 لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

تبدأ اليوم السبت، أعمال اختبارات القدرات 2021 لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يواصل موقع التنسيق اليوم، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في تسجيل الاختبارات، على أن تبدأ الجامعات والكليات المختلفة، استقبال الطلاب لتأديتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

اختبارات القدرات 2021 لطلاب الدبلومات الفنية فقط

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف علي قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 فقط، مؤكدا أنه لن يتاح فتح اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية مباشرة عقب الانتهاء من تأدية اختبارات القدرات.

التعليم العالي: اختبارات القدرات حاليا لطلاب الدبلومات الفنية فقط

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات ستكون لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق عام 2021»، وذلك بالكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بني سويف، وكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون- التمريض والسياحة والفنادق».

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادها حاليا لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لأداء الاختبارات في ظل إجراءات مواجهة كورونا.