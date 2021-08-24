سعد الصغير يتلقى لقاح كورونا بمركز تطعيم المسافرين بالشرقية 

قدم الفنان سعد الصغير الشكر للدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على حسن الاستقبال والمعاملة، وذلك بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بمركز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشئون الصحية، الذي تم بدء العمل به منذ 12 يوماَ، ويتم من خلاله استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه يجري استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيهاً للمصريين، و25 دولاراً لغير المصريين، لافتاً إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً، عن أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للآندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، «الأحمر» إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، و«الأصفر» إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، و«الأخضر» إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف «مسعود» أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية تشمل مكتب صحة ثاني الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، ومستشفى منيا القمح، والمركز الطبي بإدارة بلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ووحدة الدميين بفاقوس، ومستشفى الحسينية، بالإضافة إلي المركز الجديد بديوان مديرية الصحة.