وكيل صحة الغربية: تطهير المنشآت من خلال فرق لمكافحة ناقلات الأمراض

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاته إلى مساعديه بتدشين حملات مدعومة بفرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة، للقيام بأعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت الصحية وغير الصحية خلال المرحلة المقبلة على مستوى كافة الإدارات الصحية والمستشفيات العامة.

وجاء ذلك بتحديد أماكن التجمعات بالمحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

آليات عاجلة لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الوقائية

كما وجَّه وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا ولتجنب انتشار العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال انقضاء موسمي الصيف والشتاء.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

فرق مكافحة ناقلات الأمراض تكثف برامج المقاومة

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الوهاب مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض كثفت برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات بكافة الوحدات السكنية والمناطق الشعبية والأماكن والمساكين الرئيسية بالمدن.

كما شددت مدير إدارة الأمراض المستوطنة بأهمية الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية بجميع مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة خلال الفترة المقبلة حفاظًا على الصالح العام للمواطنين.