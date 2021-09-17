محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير بطريق الكباش (صور)

تابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي تجرى بطريق مطار الأقصر الدولي، والمنطقة المحيطة به، وأيضا أعمال التطوير يطريق الكباش، والطريق الواصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، حيث يتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء محمود نصار.

في جولته.. المحافظ يوجه بتكثيف أعمال النظافة

ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، فضلًا عن محافظة الأقصر، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، المتمثلة في جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر، برئاسة المهندس حسني منصور.

بدأ محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، جولته التفقدية، بتفقد منطقة ميدان الملك عبد الله، وخلال جولته هناك، وجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، فضلًا عن المتابعة بشكل دوري للأعمال الجارية، خاصة أعمال التجميل والتشجير، التي تتم بمنتصف الطريق، فضلًا عن متابعة أعمال الزراعة التي تتم في حديقة الكومونولث، وضرورة الاهتمام بالمساحات المرزوعة بطريق المسار السياحي، وكذلك الطريق المؤدي للمطار.

محافظ الأقصر يتفقد تركيب «بلاط الإنترلوك»

وخلال جولته، تفقد محافظ الأقصر، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في عدد من الشوارع التي تُحيط بطريق الكباش، مع ضرورة التأكيد على إنهاء جميع الأعمال من التطوير والتجميل في المواعيد المحددة لها سلفًا، وضرورة الاهتمام بإظهار وجه الأقصر الحضاري وتطويرها.

ورافق محافظ الأقصر، خلال جولته، كل من رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، العميد عمرو حسن، فضلًا عن العميد ضياء ماهر، مدير مرور شرطة الأقصر، مدير المشروعات بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، وعدد من رؤساء أحياء وسط وشمال المطار.