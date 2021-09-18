تعرف على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية  

تزايد البحث من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث «جوجل»، عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية؛ تزامنا مع عودة اقتراب العام الدراسي الجديد للطلاب الجامعين، ورغبة المواطنين في الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس أو المضاعفات المصاحبة لمتحور «دلتا بلس».

وترصد «الوطن» خطوات الدخول موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي علي الفيس بوك، عن خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية؛ تسهيلا علي الراغبين في الحصول على اللقاح، مع توضيح كافة البيانات المطلوبة عند الدخول على منظومة التسجيل.

خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط علي أيقونة تسجيل طلب اللقاح.

- اختيار الفئة من الأربع فئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

- الدخول علي صفحة البيانات الأساسية.

البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع كورونا

- كتابة البيانات المطلوبة وفقا للأماكن المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان وشملت، الاسم الرباعي، رقم الهوية الشخصي (البطاقة أو جواز السفر)، كتابة المحافظة، الوظيفة، تاريخ الميلاد كما هو مدون بشهادة الميلاد.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة ضوئية من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة رقم المحمول.

- تدوين الكود الذي تم إرساله علي رقم الهاتف المحمول.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقمًا هذه الأرقام هي طلب تسجيل اللقاح.

- الاحتفاظ بكود مكون من 20 رقمًا للاستعلام به عن موعد تلقي اللقاح.