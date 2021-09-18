في يوم واحد.. ضبط 135 قضية مخدرات وتنفيذ 48970 حكما قضائيا

تواصل وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وجهت حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 56 قطعة سلاح ناري، بحوزة 36 متهمًا.

تنفيذ 48970 حكما قضائيا

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 48970 حكما قضائيا بإجمالي 4962 محكوما عليهم.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 135 قضية مخدرات، بإجمالي 152 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 11,915 كيلوجرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,086 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,692 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,101 كيلوجرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,500 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 510 جرامات.

كمية من مخدر الآيس وزنت 510 جرامات.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 380 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 124 جراما.

4136 قرصا مخدرا.

ضبط 28064 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 44 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 371 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28064 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.