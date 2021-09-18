«شافني بسرق الحديد».. تفاصيل حبس شاب متهم بقتل صديقه في أكتوبر

قررت النيابة العامة حبس قاتل صديقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وبينت التحريات أن المتهم أطلق الرصاص على صديقه عندما شاهده يسرق كمية من الحديد من العهدة المملوكة لشركة مقاولات كبرى في أكتوبر يتولى صديقه حراستها: «شافني بسرق فكان هيضربني بالنار فقولت اتغدى بيه الأول».

خطة الجريمة: سرقة الحديد ثم قتل خفير أكتوبر

وقال الخفير المتهم بقتل صديقه في أكتوبر، إنه كان يعرف الأوقات التي ينام فيها صديقه، خاصة وأن المتهم يحرس مهمات شركة قريبة من الشركة التي يتولى المجني عليه حراسة مواد البناء الخاصة بها، وأنه ذهب لسرقة كمية من الحديد وكان ملثمًا وعندما بدأ في تحميل الحديد على تروسيكل خاص به، فوجئ بالمجني عليه يقف أمامه ويطلب منه أن يخلع قناعه فأسرع المتهم إلى إطلاق الرصاص على صديقه وقتله غدرًا بعد أن أوهمه بأنه كان يمزح معه.

اللص فتح الرصاص على صديقه وشقيقه

أفادت تحريات المباحث أن قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بمقتل خفير وإصابة شقيقه في مشروع تحت الإنشاء، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو فايز صالح مبارك، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في البطن، كما تبين إصابة شقيقه بطلق ناري في الظهر، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، كما تبين أن القتيل وشقيقه كانا يقومان بحراسة الموقع، وبينت التحريات أن صديق أحدهما حاول سرقة معدات البناء من مكان مشروع تحت الإنشاء خاص بشركة مقاولات، وعندما تصدى له المجني عليهما له بادرهما بإطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.