الجامعة اليابانية تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية بالدور الثاني

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم غرب الإسكندرية، اليوم السبت، فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الناجحين من الثانوية العامة من الدور الثاني وطلاب مدارس «ستيم» والشهادات العربية وما يعادلها من الشهادات الأخرى والتحويلات من الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة المصرية في عدد من البرامج الدراسية.

برامج الجامعة المصرية اليابانية المتاحة الآن أمام خريجي الثانوية العامة

وتشمل البرامج الدراسية المتاحة في الجامعة المصرية اليابانية التالي:

- برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) الحد الأدنى للقبول 80%.

- برامج كلية الهندسة الحد الأدنى للقبول 70%.

- برنامج هندسة العمارة المستدامة الحد الأدنى للقبول 70%.

- برامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات الحد الأدنى للقبول 65%.

- برامج كلية إدارة الاعمال الدولية والإنسانيات الحد الأدنى للقبول 55%.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تقدم تخفيضًا على المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المجتازين لاختبارات وشروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمي 2021-2022 بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية، مشيرًا إلى أن التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.ejust.edu.eg ، ولفت إلى أن الجامعة تقدم عددًا من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، وكل المعلومات عنها متوافرة من خلال الرابط التالي: https://ejust.edu.eg/scholarships/

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021

وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية بها 4 كليات حاليًا، وأعلنت مصروفاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، مشيرًا إلى أنها لم ترتفع عن العام الماضي إلا بنسب بسيطة في بعض البرامج الدراسية، لافتًا إلى أن الزيادات بسيطة جدًا، إضافة إلى تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% لكافة الطلاب.