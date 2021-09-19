تحسن أداء العقل.. أصوات الدلافين أحدث وسائل علاج الأمراض بشرم الشيخ

سياحة الاستشفاء، أو السياحة العلاجية، هدف تبنى تنفيذه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ، حيث عُقد عام 2017 مؤتمر السياحة العلاجية تحت عنوان «مصر.. والسياحة العلاجية» بالمحافظة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل سياحة الاستشفاء العلاج باستخدام أصوات الدلافين، وهو أحد أنواع العلاج الذي دخل مصر حديثا رغم انتشاره في كثير من دول العالم، ويساعد في علاج كثير من الحالات.

لغة الدلافين تحسن الأداء العقلي للأطفال المرضى

رجل الأعمال وجدي سعد صاحب منتجع دولفين قال لـ«للوطن»، إن هناك موجات فوق صوتية تصدرها الدلافين، وهي نوع من الكهرباء البسيطة التي تعمل نوعا من الذبذبات في جسم الإنسان أو الحيوان، ويرسلها إليه الجسم مرة أخر، موضحًا أن استجابة الشخص غير الطبيعي يعرفها الدولفين، وتكون النتيجة أنه يتأكد من شخص غريب، ثم يرسل الموجات مرة أخرى ويتم تكرار الموجات الصوتية مرات ومرات، ما يعمل علي تنشيط سرعة استجابة مخ المريض.

وذكر أن برنامج العلاج يعتمد على ذكاء الدلافين وقوة ملاحظتها، مشيرًا إلى أن الخبراء ذكروا أن الدلافين من الثدييات المائية التي يمكنها أن تتبين الأشياء من بعد ثلاثة كيلومترات ولا تهجر أبدا أفراد المجموعة المريضة أو المحتضرة.

وقال إن الأطفال الذين يخجلون من التعامل مع البشر لا يخافون من الدلافين البالغ طولها 1,5 متر ووزنها 200 كيلوجرام، ويقبلونها كرفقاء في اللعب.

وأضاف أنه بعد نزول الطفل المياه بدقائق يلتقي بالدولفين ويقوم بالعوم واللعب معها، ثم يخرج الطفل من المسبح ويودع الدلفين كمن يودع شخصا يعرفه، ويولّد هذا الأمر لدى الطفل الذي يعاني من أمراض عصبية واضطرابات نفسية جملة عريضة من الانفعالات الإيجابية التي تشكل في الواقع جرعة علاج مهمة حصل عليها خلال تفاعله مع الدلافين.

وأكد أن أصوات الدولفين التي تصدر منها تنشط حركة مخ المريض، حيث يصدر ذبذبات بصوته ويقلل المسافة بينه وبين المريض، ويستفيد من هذا النوع العلاجي الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات مثل الانطواء والشلل الدماغي ومرض داونز.

أصوات الدولفين أحدث صيحات علاج التوحد

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، إنه يسعى لجعل محافظة جنوب سيناء مركزا للسياحة العلاجية والاستشفائية، لما تتمتع به من إمكانات فريدة في كل المناحي، وذكر أن الدلافين أصبحت أحد عوامل جذب السياحة العلاجية لمنتجع شرم الشيخ.

وأضاف أن نجاح تجربة الشاب الصربي نيكولا، 19 عاما، والذي يعاني من التوحد، أثبتت أن هذا النوع من العلاج في مصر له نتائج إيجابية أفضل من المراكز الأخرى الموجودة في العالم، طبقا لما قالته أسرة الشاب الذي استجاب بصورة أفضل للعلاج داخل شرم الشيخ.

وطالب المحافظ المراكز البحثية وأساتذة الأطفال بضرورة استثمار هذه الثروة الموجودة في مصر، وإجراء أبحاث عليها، ومساعدة الأطفال داخل وخارج مصر للحصول على العلاج باستخدام موجات صوتية صادرة عن الدولفين، خاصة الذين يعانون من التوحد وبعض أمراض المخ، وقال إن المحافظة ستدعم هذه التجربة لأنها تعتبر إضافة سياحية جديدة إلي شرم الشيخ.

الدولفين صديق الإنسان وطبيب نفسي

والمعروف عن الدلافين أنها صديقة للإنسان، ويلهو إذا وجد الإنسان حوله في مياه البحار والمحيطات، وإن كان لا يتقن من الكلام سوى الصفير الذي يحاول العلماء فك رموزه سعيًا منهم لفهم ما يقوله الدلفين، وكثيرًا ما نسمع قصصًا عن دلافين تنقذ غرقى، وأخرى ترافق السفن في إبحارها.