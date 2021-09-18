بدء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية في الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عن بدء فعاليات إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية، وذلك وفقاً لإعلان شغل الوظائف رقم 1 لعام 2021 الذي أعلنه تعليم الإسكندرية يوليو الماضي.

مواعيد المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية

وأضاف "سعد"، في بيان اليوم السبت، أنه قد جرى بدء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس الإسكندرية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني» وتستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.

إجراءات احترازية في المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية

وأوضح سعد أن تلك المقابلات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة بالالتزام باستخدام أجهزة الكشف الحراري وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن وتطهير وتعقيم القاعة المخصصة لإجراء المقابلات بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة.

المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية مع من تنطبق عليهم شروط

وأكد مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أن المقابلات تُجرى للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل ومدير مدرسة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الواردة في الإعلان، سواء أكانت للتعليم العام أو للتعليم الفني للعمل بالإدارات التعليمية.

وظائف تعليمية أخرى

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 وحتى 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.