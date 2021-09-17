غريق الهانوفيل.. عمليات مستمرة لانتشال آخر غرقى شواطئ الإسكندرية في مصيف 2021

لقي طفل مصرعه غرقا بشاطىء الهانوفيل المميز بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، ليكون ذلك الطفل هو آخر غرقى مصيف 2021 الذي ينتهي الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات من تكرار حالات الغرق خلال الخريف.

ارتفاع الأمواج يعوق انتشال غريق الهانوفيل سريعاً

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق «غواصين الخير»، إنه تم الدفع بالغواصين منذ ليلة أمس لمعاونة الإنقاذ النهري في البحث عن الجثة، إلا أن ارتفاع أمواج البحر يعوق عملية انتشال جثة غريق الهانوفيل سريعاً.

أساليب البحث عن غريق الهانوفيل

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أن الغواصين سيقومون بالبحث على سطح المياه، بالإضافة إلى العمل على الغوص الحر «فري دايف» وذلك لصعوبة النزول بالتانكات لأنها تشكل في الوقت الراهن خطرا على الغواصين وفريق الإنقاذ النهري.

تفاصيل غريق الهانوفيل

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أمواج البحر إلا أن فريق غواصين الخير يتواجد في المياه ويتم البحث في الأماكن المشكوك فيها مثل «القش وتجمعات القمامة والبرك».

وأكد أن الطفل «أحمد محمود»، 13 سنة، لقي مصرعه غرقا في زهراء الهانوفيل بالتحديد أمام بوابة 4، لافتا إلى استمرار التحذيرات من النزول للمياه خلال الفترة الجارية والتي تُعرف بـ«هابات سبتمبر» المتمثلة في إرتفاع الأمواج والتقلبات الجوية مع بدء فصل الخريف.