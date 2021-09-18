إصابات كورونا تتجاوز 227 مليون حالة.. وقمة دولية لمواجهة الوباء الأربعاء

تزامنًا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميًا، أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس كورونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم إلى 227 مليونًا و613 ألفًا و687 حالة، وفقًا لأحدث الإحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

البيت الأبيض: بحث تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الجائحة

وأوضح البيت الأبيض أن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، وفقًا لبيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.

واختتم البيت الأبيض بيانه بأنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لمشاركته في القمة المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى أكثر من 227 مليون حالة

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم إلى 227 مليونًا و613 ألفًا و687 حالة، وفقًا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وارتفع إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 4 ملايين و678 ألفًا و856 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 41.9 مليون حالة، في حين سجلت الهند 33.3 مليون حالة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.