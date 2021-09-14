«العمل الدولية»: مصر حققت نتائج اقتصادية جيدة رغم أزمة جائحة كورونا

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية أريك أوشلن، إنَّ مصر حققت نتائج وأرقاما جيدة، وذلك بعد جائحة كورونا، أبرزها تحقيق معدلات النمو إيجابية وتراجع معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة، وخلق فرص عمل كبيرة وجديدة، موضحا أن السياسات التي جرى اتباعها في مصر ناجحة وحققت الكثير من الأهداف فيما يتعلق بمجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسياسات التي راعت الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف «أوشلن» خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّه ما زال هناك الكثير من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها وأن ننظر إلى فرص التوظيف من خلال منظور إيجابي وأن نعمل على إتاحة فرص العمل للشباب في وقت الأزمات، ويتعين على ذوي الخبرات أن يقوموا بخلق الآليات الداعمة لنمو الاقتصادي، فقدرات الاقتصاد المصري هائلة ويساعد في تحقيق التنمية.

دور شركات القطاع الخاص في خلق فرص عمل للشباب

ولفت إلى أنه من المهم أن تلعب شركات القطاع الخاص دورا فعالا في خلق فرص عمل للشباب من أجل تعزيز وتنمية بيئة العمل وخلق بيئة عمل أكثر صداقة وودية والعمل على تنمية وتطوير الصناعات المصرية فيما يتعلق بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

منظمة العمل الدولية تعمل على حماية العمال في كل الشركات

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل إلى تعزيز سوق العمل وحماية العمال في كل الشركات والنظر للتوظيف من منظور مختلف، وإيجاد مظلة حماية للشباب في إيجاد فرص عمل والتحول للاقتصاد الرسمي، وأن يكون هناك تفتيش عمل على المؤسسات والشركات لضمان حماية العاملين بها.

وتوجه بالشكر لمصر لتحقيقها نتائج إيجابية فيما يتعلق للالتزام نحو تحقيق أسواق أفضل واقتصاد أفضل وخلق فرص عمل أكثر واستجابة الحكومة للمتطلبات الملحة.