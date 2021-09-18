فتح باب التقديم للجامعة اليابانية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن الدكتورسامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الناجحين من الثانوية العامة من الدور الثاني، وطلاب مدارس «ستيم»، والشهادات العربية وما يعادلها من الشهادات الأخرى، والتحويلات من الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة المصرية.

الحد الأدنى للتقدم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وذكر أن تقديم الطلاب في البرامج التالية:

- برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) الحد الأدنى للقبول 80 ٪.

- برامج كلية الهندسة الحد الأدنى للقبول 70 ٪.

- برنامج هندسة العمارة المستدامة الحد الأدنى للقبول 70 ٪.

- برامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات الحد الأدنى للقبول 65٪.

- برامج كلية إدارة الاعمال الدولية والانسانيات الحد الأدنى للقبول 55 ٪.

وأوضح «ندا» أن الجامعة تقدم تخفيضًا على المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المجتازين لاختبارات وشروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمي 2021-/2022 بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية، مشيرًا إلى أن التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف أن الجامعة تقدم عددًا من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، وكل المعلومات عنها متوافرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، مؤكدًا تقديم العديد من المنح الدراسية لطلاب الكليات المختلفة خلال الفترة الماضية أبرزها المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة الفترة الحالية استقبال ملفات طلاب الكليات المختلفة المرشحين من قبَل مكتب التنسيق، وذلك لتقديم أوراق الالتحاق للكليات المختلفة، والبدء في إجراء الكشف الطبي لهم، من خلال المكاتب المتخصصة مع العمل على تلقي التطعيمات المتاحة ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.