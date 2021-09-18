أحمد سعد عن قرار «الموسيقيين» بتغريمه 20 ألف جنيه: «معرفش حاجة»

قال الفنان أحمد سعد إنه لا يعرف شيئًا عن قرار تغريمه من قِبل نقابة المهن الموسيقية 20 ألف جنيه، مؤكدًا أنه لم يطلع على تفاصيل القرار وحيثياته.

أحمد سعد عن قرار نقابة الموسيقيين: أنا مشغول في التصوير حاليًا

وقال أحمد سعد، في تصريحات لـ«الوطن»، الحقيقة أنا لا أعرف تفاصيل هذا القرار، لانشغالي حاليًا بالتصوير ووجودي داخل «اللوكيشن».

وغرمّت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الفنان أحمد سعد، مبلغ 20 ألف جنيه، مع تهديده بإحالته إلى مجلس التأديب، حال تكراره الغناء على الفلاشة بطريقة (بلاي باك) في الحفلات.

وأكدت نقابة الموسيقيين، في بيان لها اليوم، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك) وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني 8 عازفين، وأول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس الماضي 16 سبتمبر بطريقة «البلاي باك»، حيث صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع.

نقابة الموسيقيين تهدد بإحالة أحمد سعد إلى مجلس تأديب بسبب «الفلاشة»

وأشار بيان النقابة إلى تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة، وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وقرر أعضاء المجلس تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب.

وشدد البيان على أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أكد أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز، وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضيّ في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.