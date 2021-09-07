نظرة «بليغ» الحزينة.. تلخص حال نقابة الموسيقيين المصرية

بصورة معلقة على حائط غرفة ضيقة في الطابق الثاني من مقر نقابة الموسيقيين المصريين، أطل الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي كأنه ينظر لواقع النقابة.

ظهر بليغ في الصورة الشهيرة غير الملونة واضعًا يده اليسرى على وجهه، كأنه يشاهد ويتحسر على حال نقابته وعلى حال الغناء المصري في السنوات العشر الأخيرة.

صورة بليغ اليوم ظهرت في تكوين صورة أكبر، خلال لحظة وصول المطرب الشعبي رضا البحراوي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، للاستماع إلى أقوالهما في التحقيق الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية بشأن المشادة غير الأخلاقية التي دارت بينهما في الساحل الشمالي.

سكرتير الموسيقيين يستقبل شاكوش والبحراوي

الصورة التي التقطت لبليغ حمدي فى مكتب سكرتير النقابة المايسترو أحمد رمضان، كانت خلال المشادة العنيفة التى وقعت بين عدد من رجال وسائل الاعلام وبعض المؤيدين لبحراوي وشاكوش الحاضرين معهما التحقيق لمساندتهما.

تعود الصورة التى التقطت للراحل بليغ حمدي فى ثمانينيات القرن الماضي، وهي تلخيص لحال الموسيقى والغناء الذى وصلت اليه مصر.

غرفة سكرتير الموسيقيين كانت تستقبل صباح ووردة وشيرين والآن حمو بيكا وشاكوش

بعد أن كانت غرفة سكرتير عام النقابة تستقبل كبار نجوم الفن مثل عبدالحليم حافظ وشادية ووردة، والنجوم قبل التحقيق معهم مثلما حدث مع صباح ووردة الجزائرية وعمرو دياب ومؤخرا شيرين عبدالوهاب، أصبحت الآن تستقبل حمو بيكا ورضا البحراوي وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة.

ما سبب التحقيق مع البحراوي وشاكوش؟

النقابة كانت قد اتخذت قرارًا بمنع غناء أي فنان بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات، وهو أمر يؤدي إلى إيقاف غالبية حفلات مؤديّ المهرجانات، نظرا لعدم امتلاكهم لفرق غنائية مثل «حمو بيكا وكزبرة وحنجرة».

وعلمت «الوطن» أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا يبحث عن فرقة غنائية موسيقية، للظهور بها فى حفلاته التى يحييها بتصريح اليوم الواحد الذى أصبح يحصل عليه مؤخرًا.