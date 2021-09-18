«اتمسكوا متلبسين».. سقوط أباطرة المخدرات في مطروح والشرقية

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، نشاط «عدة عناصر إجرامية» تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة «الضبعة» بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط «70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول»، بحوزة «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

ضبط «50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول»، بحوزة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح» حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

ضبط «3 طرب لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، بحوزة «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «860٫000» جنيه.

ضبط 125 كيلو بانجو بحوزة عناصر إجرامية بالشرقية

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط «أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية»، تخصص في الاتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، وبحوزته «50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «450,000» جنيه تقريبا.