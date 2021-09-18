حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 19-9-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد، الموافق 19 سبتمبرالجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويسود طقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلًا.

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلاً، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر و2.25 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28.