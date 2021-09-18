حالة الطقس اليوم السبت 18-9-2021.. رياح بالقاهرة وشبورة في الصباح

كشفت الهيئة العامة لــ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المصرية، عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، ودرجات الحرارة على كافة المناطق خلال اليوم.

حالة الطقس اليوم

وبحسب البيان يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء البلاد، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وعن الطقس خلال الليل فأنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية على البلاد

وبحسب تقرير خبراء الأرصاد، تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية الطبيعية، حيث تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون في الساعات الأولي من الصباح باكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 22

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 33 22

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 31 16

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 29 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 34 24

سوهاج 34 24

قنا 35 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28.