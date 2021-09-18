الأمن يكشف ملابسات وفاة شخص وإصابة آخر بأعيرة نارية في الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات، باستقباله شخصين «مالك مقهى كائنة بدائرة القسم مصاب بأعيرة نارية بالقدمين، وشاب حاصل على بكالوريوس، مُصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفـى أثناء إسعافه».

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما بحوزتهما «2 بندقية آلية - طبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة؛ لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب حال تواجده بالمقهى ملكه.

وأضاف المتهمان أن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.