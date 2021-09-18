أسعار وأقساط السيارات في مبادرة الإحلال بعد ضم فئات جديدة

تواصل المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات العمل على تحقيق أهدافها، والتي تتمثل في التخلص من السيارات القديمة والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكانت المبادرة الرئاسية أعلنت عن ضم سيارات جديدة منها السيارة «شيري تيجو 3» من فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض. وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار وأقساط السيارات المعلن عنها ضمن المبادرة (الملاكي، الميكروباص، التاكسي) كالتالي:

- أسعار السيارات الملاكي في مبادرة إحلال السيارات، في حالة السداد النقدي

- قسط الملاكي داخل المبادرة 10 سنوات

- قسط الملاكي داخل المبادرة 7 سنوات

- أسعار السيارات الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات في حالة السداد النقدي

- قسط الميكروباص داخل المبادرة 10 سنوات

- قسط الميكروباص داخل المبادرة 7 سنوات

ولا يتضمن القسط الشهرى الخاص بالميكروباص المصاريف الإدارية البنكية، بينما يتضمن القسط سعر الفائدة البنكية، وقيمة وثائق التأمين، ويتحمل المومن له مبلغ1000 جنيه مصري عن كل حادث، والأسعار المعلنة مخصوماً منها قيمة الحافز الأخضر بنسبة 25%من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

- أسعار السيارات التاكسي في مبادرة إحلال السيارات في حالة السداد النقدي

- قسط التاكسي داخل المبادرة 10 سنوات

- قسط التاكسي داخل المبادرة 7 سنوات

ويتصمن القسط الشھرى وثيقتى التأمين على السيارة، والتأمين على الحياة، إضافة إلى تغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشتركين بالمبادرة، تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاه فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن أقساط السيارات داخل المبادرة لا تتضمن المصاريف الإدارية والبنكية، وسعر السيارة التاكسي لا يتضمن تجهيزات التاكسي (عداد - راية).