موقع التنسيق الإلكتروني بجامعة كفرالشيخ يواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة «المرحلة الثالثة» لهذا العام 2021، للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجانا.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إنه حرصا من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع، فقد تقرر بدء التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية، وذلك اعتبارا من وقت بدء تنسيق المرحلة الثالثة التي بدأت الأربعاء الماضي، وحتى يوم الاثنين الموافق 2021/9/20.

تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب

وأوضح «دسوقي»، أنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب، وذلك لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعة، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل بهذه المعامل، كما وجه بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب فهم آليات التنسيق.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، إن مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية بالجامعة، نظم عدد من ورش العمل لجميع مدخلي البيانات في المراكز الخمس لتوضيح آلية التسجيل وبيان القطاعات الجغرافية وكيفية مساعدة الطلاب بشرح توضيحي للكليات والتخصصات وفرص عمل كل تخصص.

توفير الإمكانيات والتيسير على الطلاب

وأكد «عبد العال» أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.

إقبال طلاب المرحلة الثالثة على التسجيل

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة الدكتورة أماني شاكر، أن مكتب التنسيق شهد إقبالاً من طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأعلنت «شاكر» استمرار عمل معامل الحاسب الآلي بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة، حتى مساء الاثنين الموافق 20 سبتمبر الحالي.