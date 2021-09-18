لقاح سينوفاك المصري.. ماهي الأعراض الجانبية؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضخ 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري بمراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية؛ في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم المواطنين بنهاية العام الجاري بنسبة 40%، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.

وشددت سرعة حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك المصري؛ وفقا لوزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

لقاح سينوفاك المصري

- ثبتت فعالية لقاح سينوفاك المصري بنسبة 91% وفقا للدراسات الإكلينكية التي أجريت على اللقاح في العديد من الدول.

- لقاح سينوفاك المصري سهل التخزين، فيمكن حفظه في درجة حرارة عادية من 2 لـ8 درجات مئوية.

- تم تصنيع اللقاح حسب الطرق التقليدية المتعارف عليها في صناعة اللقاحات.

الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصري

- وعن الأعراض الجانبية للقاح، أشارت الوزارة إلى أن أعراض مثل أي لقاح تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل بسيط و تكسير في العضلات والإحساس بالتعب، وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين، ولا تحتاج إلى الذهاب لطبيب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.