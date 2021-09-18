القاهرة تحتفل باليوم العالمي للنظافة بإطلاق يوم بيئي (صور)

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، بتنظيم يوم بيئي في حديقة «الورد»، بمدينة نصر، اليوم السبت، بالتنسيق مع إحدى الشركات، بحضور 25 متطوعاً، بقيادة سليفيا سمير، وأحمد فتحي، المنسق العام لمؤسسة «شباب بتحب مصر»، وفريق من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة.

جاء تنظيم اليوم البيئي بناءً على توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات الخاصة في تنمية الوعي البيئي ونشر التوعية بأهمية النظافة وللحد من التلوث، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، الذي يوافق السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام.

ويجري الاحتفال باليوم العالمي للنظاقة في أكثر من 162 دولة على مستوى العالم، بمشاركة 18 مليون متطوّع من جميع أنحاء العالم، يعملون معاً لتنظيف العالم من النفايات تحت شعار «يوم واحد.. كوكب واحد.. هدف واحد».

وأكد اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أن مصر شاركت للعام الخامس على التوالي في تلك الاحتفالية، بالحفاظ على النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، وقامت الهيئة خلال هذا اليوم بتقديم الدعم الكامل، حيث تم تنظيف حديقة الورد من الداخل والخارج، وتم جمع ورفع كميات متنوعة وكبيرة من المخلفات، تم رفعها فيما بعد من قبل فرع النظافة.

التخلص الآمن من النفايات الطبية

من ناحية أخرى، شدد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة على المختصين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، عن طريق نظام الميكنة والتحول الرقمي والسيطره على سيارات ومعدات نقل المخلفات الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية والطبية على مستوى القاهرة، حتى وصولها إلى المحارق الخاصة بكل شركه يتم التعاقد معها لنقل تلك المخلفات الطبية الخطرة، حيث يمثل هذا الملف أهمية كبيرة للحفاظ على صحة المواطنين.

وطلب «الشرشابي» من الشركه المنفذة للمشروع إحضار أسعار أدوات تنفيذ منظومة السيطرة على المخلفات الطبية من أجهزه متابعة ووزن وخطوط سير السيارات وأماكن الحرق النهائيه والأماكن المحظور الاقتراب منها، تمهيداً للاجتماع مع الشركات المعنيه بنقل المخلفات الطبية.

تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

كما تفقد رئيس هيئة النظافة رفع كفاءة طريق المطار بمحور العروبة من أول المطار وحتى كوبري المطار بصلاح سالم، كما تفقد الأعمال الدورية للجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم من منزل كوبري المطار وحتى كوبري الجلاء، والصيانة اليومية للجزيرة، بالاضافة إلى رفع كفاءة حديقة «غرناطة» بميدان روكسي، من تركيب الأسوار الخارجية، وعمل نقطة كافتيريا خفيفة بكامل تجهيزاتها لخدمة رواد الحديقة بمعرفة الورش الإنتاجية بالهيئة، ومتابعة أعمال التجميل أسفل الكوبري بميدان سفير من زراعات وأعمال ديكور بالرخام الأبيض والأسود ووضع أحواض للزهور بمعرفة الإدارة المركزيه للتجميل، برئاسة المهندسة منى صبري.

محطة مناولة متحركة بسور مجرى العيون

من ناحية أخرى، واصلت الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة تنظيف منطقة سور مجرى العيون، بمنطقة مصر القديمة، وتم وضع مناولات متحركة أول شارع «حسن الأنور»، بمنطقة «الجيارة»، للقضاء على البؤر المتراكمة من فترات طويلة، وإدخال أصحاب العربات «الكارو» في المنظومة الجديدة للنظافة بالمنطقة، والسماح لهم بالقاء حمولاتهم من مخلفات البناء في تلك المناولات.

كما قامت الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، برئاسة المهندس أسعد محمد، بتركيب مظلات ومقاعد أمام معهد الأوارم على كورنيش النيل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة لراحة المرضى وذويهم، وحفاظاً على الشكل الجمالي للمنطقة.