هيئة نظافة القاهرة: دفع المال لجامع القمامة غير قانوني

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن معظم سكان العاصمة لا يعرفون شيئا عن الهيئة وهي تعمل على الأرض بكل أحياء العاصمة، مؤكدا أن هيئة النظافة بالقاهرة تضم نحو 11 ألف موظف تبدأ الوظائف من درجة وكيل وزارة حتى الدرجة السادسة، لافتا إلى أن الادارة المركزية للنظافة يقودها العميد محمود أبو بيه وكيل الوزارة، وهي تتولى الجمع السكني.

وأضاف «الشرشابي»، لـ«الوطن»، أن هيئة النظافة بالقاهرة منذ عامين عقب خروج شركات النظافة الأجنبية تتولى أعمال النظافة بكل الأحياء، ولدينا مصنعين لتدوير المخلفات فى حلوان والسلام .

18 حيا.. مسئولية شركات النظافة

وأوضح ان منظومة النظافة الجديدة شملت التعاقد مع شركتين، دورهم الجمع السكني ونظافة الشوارع فى 18 حيًا بالمنطقتين الشرقية والغربية، وتم البدء بأحياء مصر الجديدة بالنسبة لشركة «انفيروماستر»، وحي غرب القاهرة بالنسبة لشركة «ارتقاء»، وسيتم تسليم الشركتين حيين أسبوعيا حتى يكونوا مسئولين عن تلك الأحياء بشكل كامل فى شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تولي هيئة النظافة مهام تنظيف أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

دفع الأموال لمتعهدي جمع القمامة غير قانوني

وأشار إلى أن خطة التشغيل لكل منطقة تعتمد على عدد السكان فكل شقة يخرج منها حوالى 2 كيلو قمامة يوميا، مستنكرا دفع أي مواطن أموالا لجامع القمامة أو متعهد جمع القمامة فهذا غير قانوني، لأن المتعهد يتعاقد مع الشركة أو الهيئة ويحصل على مقابل الجمع السكني للقمامة، والقانون يلزم المتعهد بأخذ كيس القمامة من أمام الشقة دون مقابل والمواطن يسدد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

ودعا المواطنين إلى الابلاغ عن متعهد لا يقوم بجمع القمامة من المنازل من خلال الخط الساخن 15264 لاتخاذ إجراء فوري بشأنه، مؤكدا أن القضاء على القمامة يستوجب ازالتها من المنبع.

2 مليون سيارة تجوب القاهرة يوميا

وأوضح أن القاهرة تضم مليوني سيارة تجوب شوارعها يوميا، مشددا على ضرورة تغيير سلوكيات بعض المواطنين ومنها إلقاء القمامة بالشارع، ما يؤدى إلى نشاط «الفريزة»، داعيا إلى تعاون السكان مع هيئة النظافة والتخلص من القمامة فى الأماكن المخصصة لها، ولابد من الوصول إلى جمع سكنى بنسبة 100% للقضاء على المخلفات والتأكيد على نظافة القاهرة والمهمة صعبة و نحن قادرون عليها.

وأشاد بدور عامل النظافة مؤكدا أنه مقاتل ويكفي تعامل الناس معه بايجابية ولا نريد نظرة شفقة لعامل النظافة، لافتا إلى أن منظومة النظافة الجديدة ستنجح بالقاهرة .